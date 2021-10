ATELIER FAMILLE “MAÎTRE BEURRIER” À LA CITÉ DU LAIT Laval, 28 octobre 2021, Laval.

ATELIER FAMILLE “MAÎTRE BEURRIER” À LA CITÉ DU LAIT 2021-10-28 – 2021-10-29

Laval Mayenne

La Cité du Lait propose aux plus jeunes et à leur famille des rendez-vous ludiques et pédagogiques, qui les feront voyager au cœur de la tradition ! À vos agendas ! Les vacances s’annoncent gourmandes !

Atelier pédagogique “Maîtres beurriers”

D’où vient le lait ? Comment faire du beurre ? Autant de questions qu’un petit maître beurrier doit se poser.

Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants fabriquent leur propre motte de beurre.

INFOS PRATIQUES

Sur réservation au 02 43 59 51 90 ou lactopole@lactalis.fr

Tarif: 4€

lactopole@lactalis.fr +33 2 43 59 51 90

