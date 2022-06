Atelier famille : Lutherie sauvage

Atelier famille : Lutherie sauvage, 19 juillet 2022, . Atelier famille : Lutherie sauvage

2022-07-19 – 2022-07-19 Lutherie sauvage : atelier famille Venez explorer les possibilités sonores de l’air et de l’eau à partir de drôles d’instruments issus de notre quotidien. Jouez, composez, amusez-vous à créer des sons puis fabriquer votre propre instrument pour poursuivre l’expérience en compagnie des musiciens Lucas Sapone et Myriam Fleurence. Atelier à partir de 7 ans Fabriquez vos propres instruments Lutherie sauvage : atelier famille Venez explorer les possibilités sonores de l’air et de l’eau à partir de drôles d’instruments issus de notre quotidien. Jouez, composez, amusez-vous à créer des sons puis fabriquer votre propre instrument pour poursuivre l’expérience en compagnie des musiciens Lucas Sapone et Myriam Fleurence. Atelier à partir de 7 ans dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville