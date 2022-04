Atelier famille – L’oiseau imaginaire Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Atelier famille – L'oiseau imaginaire

Musée Hector-Berlioz, 22 avril 2022

Musée Hector-Berlioz, le vendredi 22 avril à 15:00

Atelier famille ————— ### L’oiseau imaginaire À l’aide de peinture, crayons et d’éléments variés à coller, les participants réalisent un tableau en imaginant leur propre espèce d’oiseau. Un atelier proposé dans le cadre de la saison culturelle L’appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère, en partenariat avec le Festival Les Arts Allumés et la Charte Forestière de territoire Bas-Dauphiné Bonnevaux.

A partir de 8 ans / 5€ / Sur réservation

Création d’un tableau représentant un oiseau imaginaire. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T17:00:00

