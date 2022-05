Atelier famille : les villas de la digue s’amusent Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14880

Hermanville-sur-Mer

Atelier famille : les villas de la digue s’amusent Hermanville-sur-Mer, 27 juillet 2022, Hermanville-sur-Mer. Atelier famille : les villas de la digue s’amusent bourg Salle arts plastiques Hermanville-sur-Mer

2022-07-27 15:00:00 – 2022-07-27 17:20:00 bourg Salle arts plastiques

Hermanville-sur-Mer 14880 Les villas de la Digue s’animent sous nos doigts. Leurs silouhettes se métamorphosent, des yeux, des bouches et d’autres détails apparaissent sur leur façade.

Enfant de 3 à 6ans accompagné d’un parent. Les villas de la Digue s’animent sous nos doigts. Leurs silouhettes se métamorphosent, des yeux, des bouches et d’autres détails apparaissent sur leur façade. Enfant de 3 à 6ans accompagné d’un parent. musartdit@gmail.com +33 6 41 38 18 82 https://www.hermanvillesurmer.fr/ Les villas de la Digue s’animent sous nos doigts. Leurs silouhettes se métamorphosent, des yeux, des bouches et d’autres détails apparaissent sur leur façade.

Enfant de 3 à 6ans accompagné d’un parent. bourg Salle arts plastiques Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14880, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse bourg Salle arts plastiques Ville Hermanville-sur-Mer lieuville bourg Salle arts plastiques Hermanville-sur-Mer Departement 14880

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 14880 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Atelier famille : les villas de la digue s’amusent Hermanville-sur-Mer 2022-07-27 was last modified: by Atelier famille : les villas de la digue s’amusent Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 27 juillet 2022 14880 Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer 14880