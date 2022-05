Atelier famille : les villas de la digue s’amusent Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14880

Hermanville-sur-Mer 14880 Musartdit propose un atelier d’arts plastiques destiné aux enfants de 3 à 6ans accompagnés d’un parent.

Les villas de la Digue s’animent sous nos doigts. Leurs silhouettes se métamorphosent, des yeux, des bouches et d’autres détails apparaissent sur leur façade.

Réservation obligatoire au 06 41 38 18 82 ou par mail musartdit@gmail.com.





