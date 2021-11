Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Calvados, Colleville-Montgomery Atelier famille : les p’tits naturalistes Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

2021-11-10 14:30:00 – 2021-11-10 16:00:00

Colleville-Montgomery Calvados Colleville-Montgomery La découverte de la nature, de la forêt, des saisons pour des duos parents/enfants.

A partir de 3 ans. La découverte de la nature, de la forêt, des saisons pour des duos parents/enfants. Sous forme de petits jeux et activités dans le bois du Caprice. A partir de 3 ans. mjcinter.maurine@gmail.com +33 2 31 97 56 78 La découverte de la nature, de la forêt, des saisons pour des duos parents/enfants.

