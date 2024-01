Atelier famille « Les Petits Créateurs » Découverte de l’exposition « collection révélée » Place Julia Pont-Aven, mercredi 30 octobre 2024.

Une visite originale qui associe découverte des œuvres et pratique artistique. Les petits créateurs sont des rendez-vous à vivre en famille !

Le musée devient un terrain de jeu et de créativité pour les 6-11 ans. Dessiner, modeler, découper… l’occasion leur est donnée d’expérimenter et de pratiquer l’art différemment.

Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou plusieurs œuvres du musée ou d’une exposition puis est suivie d’un atelier de création d’arts plastiques (peinture, dessin, gravure, etc.).

Sur l’exposition « collection révélée ».

A partir de 6 ans Accompagnement d’un adulte obligatoire.

Tarif 6€/ adulte 3€/ enfant, tarif comprenant l’entrée au musée. .

Place Julia Musée de Pont-Aven

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne museepontaven@cca.bzh

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 15:00:00

fin : 2024-10-30 16:30:00



