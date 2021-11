Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres, Saint-Loup-Lamairé Atelier famille “Les Hirondelles font le printemps” Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé

Atelier famille “Les Hirondelles font le printemps” Saint-Loup-Lamairé, 16 novembre 2021, Saint-Loup-Lamairé. Atelier famille “Les Hirondelles font le printemps” Saint-Loup-Lamairé

2021-11-16 20:00:00 – 2021-11-16

Soirée projection / débat le 16 novembre 2021 à 20 h à Médi@-Tech de Saint-Loup-Lamairé, organisé en partenariat avec l'Espace Mendès France de Poitiers dans le cadre d'images de sciences, sciences de l'image. La thématique est "Forêts d'ici et d'ailleurs, le débat commence". Ainsi, il sera projeté un petit documentaire intitulé " L'aventure du beachcomber" suivi d'un temps d'échanges avec Vincent Decout (Bois du Poitou). Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Saint-Loup-Lamairé

