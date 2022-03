Atelier famille “L’école des Doudous” (5-99 ans) Frac Normandie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Atelier famille “L’école des Doudous” (5-99 ans) Frac Normandie Caen, 14 mai 2022, Caen. Atelier famille “L’école des Doudous” (5-99 ans)

Frac Normandie Caen, le samedi 14 mai à 16:00

Après la visite de l’exposition _Hippydrome_, les enfants rejoindront une Fractory envahie de doudous ! Les peluches prendront la pose pour les enfants qui les dessineront sous toutes les coutures. Leurs créations deviendront ensuite la matière d’un livre dont les doudous sont les héros. Après la visite de l’exposition “Hippydrome”, les enfants rejoindront une Fractory envahie de doudous ! Frac Normandie Caen 7 bis rue neuve bourg l’abbé, 14000 Caen Caen Calvados

