MEG, le dimanche 21 novembre à 10:30

Le «MinoBimaadiziwin» est un concept central dans la culture anishinaabeet et se traduit approximativament par «vivre une bonne vie». Partons à la découverte de cette culture amérindienne et de ses enseignements: vérité, sagesse, honnêteté, bravure, compassion, amour et respect, dans un tour ludique et participatif. **Prochain atelier**: 19 décembre 2021 **Animation** Adriana Batalha, animatrice du MEG.

CHF 12.-/8.-, accès à l’exposition compris

Découverte de la culture amérindienne et de ses enseignements. Exposition temporaire. Le dimanche 21 novembre, de 10h à 12h30.

