de 14h00 à 17h00

Le mercredi 12 juillet 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Adultes 15 € Enfants 10 € En famille à l’Hôtel de la Marine, initiez-vous à la technique de l’enluminure en écho à l’exposition « Trésors médiévaux du Victoria and Albert Museum » ! Pour prolonger votre visite de l’exposition Trésors médiévaux du Victoria and Albert Museum : quand les Anglais parlaient français organisée par la Collection Al Thani, initiez-vous en famille à l’enluminure et découvrez l’art d’illustrer un manuscrit avec de précieux matériaux. Parents et enfants sont ainsi conviés à composer une lettrine dans les règles de l’art ! Intervenante : Sonia Chiapuso, atelier Pict’Or Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris Contact : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/tresors-medievaux-du-victoria-and-albert-museum-quand-les-anglais-parlaient-francais/atelier-famille-l-art-de-l-enluminure hoteldelamarine@monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/tresors-medievaux-du-victoria-and-albert-museum-quand-les-anglais-parlaient-francais/atelier-famille-l-art-de-l-enluminure

