Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 8.5 9.5 EUR Donnez de la couleur à vos tissus avec les plantes tinctoriales ! Rendez-vous pour découvrir une initiation à la technique de teinture naturelle et suivre ensuite les conseils de l’animateur pour teindre des échantillons de tissus. Obtenez du rouge avec de la garance… du jaune avec de la gaude… sans craindre les mélanges ! Découvrez aussi les feuilles frappées ! Prévoyez les tabliers ! A partir de 6 ans. Sur réservation

