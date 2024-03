Atelier famille « La Belle et la Bête » Musée Médard de Lunel Lunel, samedi 18 mai 2024.

Atelier famille « La Belle et la Bête » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 15h00 Musée Médard de Lunel durée libre – public famille à partir de 5 ans – gratuit – sans réservation – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Lors de la nuit des musées, après avoir découvert les créations des enfants de l’école Sainte Thérèse de Lunel, les médiateurs du musée vous accueillent pour un atelier rapide et créatif. A l’aide de tampons, vous pourrez recréer la magie du conte La Belle et la Bête. L’atelier, qui se déroulera en continu pendant trois heures, est à la portée des petits et grands. À consommer sans modération !

Musée Médard de Lunel 71 place des Martyrs de la résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

© Musée Médard