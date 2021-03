Royan L'Annexe Royan ATELIER FAMILLE KAPL’ARCHI Ville verte L’Annexe Royan Catégorie d’évènement: Royan

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et amusante, les enfants et leurs parents utilisent près de 10 000 petites planchettes en bois KAPLA® pour concevoir et réaliser une ville nouvelle en intégrant les questions environnementales. Imaginons une ville plus verte, plus écologique !

_Gratuit pour le parent accompagnant_

_Pour les 4-12 ans accompagnés d’un parent / Durée 1h30_

Tarif : 4,10 € / Réservation obligatoire

À destination des bâtisseurs en herbe !

2021-04-19T14:30:00 2021-04-19T16:00:00

