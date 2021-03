Royan L'Annexe Royan ATELIER FAMILLE KAPL’ARCHI Ville balnéaire L’Annexe Royan Catégorie d’évènement: Royan

du lundi 12 avril au lundi 26 avril à L’Annexe

À l’aide des planchettes KAPLA®, enfants et parents découvrent les notions d’urbanisme et d’aménagement d’une ville. En prenant l’exemple de Royan, de son découpage urbain et des caractéristiques de sa reconstruction, ils doivent concevoir collectivement la ville balnéaire du XXIe siècle !

_Gratuit pour le parent accompagnant_

_Pour les 4-12 ans accompagnés d’un parent / Durée 1h30_

Tarif : 4,10 € / Réservation obligatoire

L'Annexe 1 Rue du Printemps, 17200 Royan

2021-04-12T14:30:00 2021-04-12T16:00:00;2021-04-26T14:30:00 2021-04-26T16:00:00

