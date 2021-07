Atelier famille – Grandir avec les Arbres La Richardais, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, La Richardais.

Atelier famille – Grandir avec les Arbres 2021-07-22 – 2021-07-22 Camping les Étangs 25 Rue des Étangs

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais

Une opportunité de re-contacter les valeurs de l’enfance Spontanéité, Jeu, Emerveillement pour alléger votre quotidien et faciliter les relations adultes/enfants.

Une occasion de faire le plein d’énergie et de joie pour profiter d’une pause au contact de la nature.

Laissez-vous guider par Eléna et venez expérimenter des sensations nouvelles et authentiques en lien avec les Arbres : apaisement, joie, relations plus fluide, simplicité, sécurité.

L’occasion de renouer avec soi, avec les siens (parents, enfants, grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs, amis) ainsi qu’avec la nature pour vivre plus sereinement le quotidien.

A partir de 6 ans. Durée 1h

Informations et réservations auprès d’Eléna.

Tarifs :

Tarifs Campeurs (client de l’un de ces 2 campings) :

Billet Duo (1 adulte et 1 enfant) = 10 euros

Billet Solo (1 adulte ou 1 enfant) = 5 euros

Tarifs Non campeurs (pour les habitants et/ou vacanciers) :

Billet Duo (1 adulte et 1 enfant) = 12 euros

Billet Solo (1 adulte ou 1 enfant) = 8 euros

Jeudi 22 Juillet 2021 – De 11h à 12h second horaire de 17h à 18h – Camping les Étangs La Richardais

+33 6 51 01 09 49 https://www.elenafernandes.fr/auprogramme

Une opportunité de re-contacter les valeurs de l’enfance Spontanéité, Jeu, Emerveillement pour alléger votre quotidien et faciliter les relations adultes/enfants.

Une occasion de faire le plein d’énergie et de joie pour profiter d’une pause au contact de la nature.

Laissez-vous guider par Eléna et venez expérimenter des sensations nouvelles et authentiques en lien avec les Arbres : apaisement, joie, relations plus fluide, simplicité, sécurité.

L’occasion de renouer avec soi, avec les siens (parents, enfants, grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs, amis) ainsi qu’avec la nature pour vivre plus sereinement le quotidien.

A partir de 6 ans. Durée 1h

Informations et réservations auprès d’Eléna.

Tarifs :

Tarifs Campeurs (client de l’un de ces 2 campings) :

Billet Duo (1 adulte et 1 enfant) = 10 euros

Billet Solo (1 adulte ou 1 enfant) = 5 euros

Tarifs Non campeurs (pour les habitants et/ou vacanciers) :

Billet Duo (1 adulte et 1 enfant) = 12 euros

Billet Solo (1 adulte ou 1 enfant) = 8 euros

Jeudi 22 Juillet 2021 – De 11h à 12h second horaire de 17h à 18h – Camping les Étangs La Richardais

dernière mise à jour : 2021-07-10 par