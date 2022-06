Atelier famille : Fresque participative

Atelier famille : Fresque participative, 21 juillet 2022

Fresque participative : atelier famille En lien avec l'exposition temporaire Et Johann Gottfried Tulla créa le Rhin, l'artiste Ugo Lange vous propose de réaliser en famille une fresque en pigments naturels qui évoluera au fil des semaines. Inspirée par les thèmes de la faune et de la flore aquatique, l'œuvre finale prendra place dans l'exposition ! Atelier à partir de 4ans

