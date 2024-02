Atelier famille « Fascinante salamandre » lieu-dit l’Embranchement Montfiquet, vendredi 2 août 2024.

Atelier famille « Fascinante salamandre » lieu-dit l’Embranchement Montfiquet Calvados

Partez en forêt de Cerisy à la rencontre de la salamandre… ce mystérieux amphibien, connu de nos forêts, aux multiples secrets a inspiré de nombreuses légendes et histoires. A travers des activités ludiques à réaliser entre petits et grands, découvrez son mode de vie et ses secrets.

Réservation obligatoire

(2km/2h) Niveau 1

Partez en forêt de Cerisy à la rencontre de la salamandre… ce mystérieux amphibien, connu de nos forêts, aux multiples secrets a inspiré de nombreuses légendes et histoires. A travers des activités ludiques à réaliser entre petits et grands, découvrez son mode de vie et ses secrets.

Réservation obligatoire

(2km/2h) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 14:30:00

fin : 2024-08-02 16:30:00

lieu-dit l’Embranchement Maison de la Forêt

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Atelier famille « Fascinante salamandre » Montfiquet a été mis à jour le 2024-02-12 par Calvados Attractivité