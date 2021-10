Atelier famille : Fabrication de produits ménagers bio Perche en Nocé, 27 octobre 2021, Perche en Nocé.

Atelier famille : Fabrication de produits ménagers bio 2021-10-27 14:00:00 – 2021-10-27 17:00:00 Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé

Fabrication de produits ménagers écologiques

Au cours de cet atelier, pour petits et grands, seront au programme : la fabrication de lessives, produit vaisselle, produit à vitres et spray multi-usages. Des explications seront apportées sur les matières premières utilisées et sur leur utilisation à adapter en fonction des usages. Les participants pourront repartir avec les échantillons des produits confectionnés et les recettes afin d’être autonome de retour à la maison.

Réservation obligatoire avant le 26/10/21

+33 2 33 25 70 10

