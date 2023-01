Atelier famille – Eponges, buvards, essuie-tout, on vous dit TOUT ! NOUVEAU ! Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Atelier famille – Eponges, buvards, essuie-tout, on vous dit TOUT ! NOUVEAU ! 
43 Rue Pasteur Maison natale de Louis Pasteur Dole Jura

2023-02-10

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur

Dole

Jura EUR 7 7 Expérimentez pour découvrir les super pouvoirs d’absorption des liquides et des objets de notre maison. Comment font-ils ? Quel est le meilleur ? A vous de venir tester ! Le nombre de personnes par atelier est limité !

La réservation est obligatoire, les inscriptions s’ouvriront le mardi 17 janvier 2023.

Réservation principalement par mail à maisondole@terredelouispasteur.fr.

Nous assurons une permanence téléphonique (03.84.72.20.61) le mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Merci de bien préciser lors de vos inscriptions, l'âge des enfants et un numéro de téléphone.

Dole
Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur

