Atelier famille: Epidémie en question Dole, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Dole. Atelier famille: Epidémie en question 2021-07-12 – 2021-07-12 Maison Pasteur 43 rue Pasteur

Dole Jura EUR 6.5 6.5 Au cours d’un jeu de rôle et de manipulations diverses, menez une enquête minutieuse pour remonter jusqu’au patient 0. Découvrez également le principe de la vaccination, inventé par Louis Pasteur ! +33 3 84 72 20 61 http://www.terredelouispasteur.fr/ Au cours d’un jeu de rôle et de manipulations diverses, menez une enquête minutieuse pour remonter jusqu’au patient 0. Découvrez également le principe de la vaccination, inventé par Louis Pasteur ! dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Dole Adresse Maison Pasteur 43 rue Pasteur Ville Dole