ATELIER FAMILLE : DU LABO AU MUSÉE, APPRENTIS ARCHÉOLOGUES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ATELIER FAMILLE : DU LABO AU MUSÉE, APPRENTIS ARCHÉOLOGUES Le Mans, 19 avril 2022, Le Mans. ATELIER FAMILLE : DU LABO AU MUSÉE, APPRENTIS ARCHÉOLOGUES Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-04-19 – 2022-04-19 Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe Connaissez-vous bien l’Antiquité ? Menez l’enquête archéologique à partir d’échantillons pour résoudre cette énigme scientifique. La mise en commun des informations et vos hypothèses permettront d’identifier un site archéologique ! Une visite du musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt clôturera l’animation pour mieux comprendre les modes de vie de cette époque.

Dès 9 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles carre.plantagenet@lemans.fr +33 2 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees Connaissez-vous bien l’Antiquité ? Menez l’enquête archéologique à partir d’échantillons pour résoudre cette énigme scientifique. La mise en commun des informations et vos hypothèses permettront d’identifier un site archéologique ! Une visite du musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt clôturera l’animation pour mieux comprendre les modes de vie de cette époque.

Dès 9 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

ATELIER FAMILLE : DU LABO AU MUSÉE, APPRENTIS ARCHÉOLOGUES Le Mans 2022-04-19 was last modified: by ATELIER FAMILLE : DU LABO AU MUSÉE, APPRENTIS ARCHÉOLOGUES Le Mans Le Mans 19 avril 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe