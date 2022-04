ATELIER FAMILLE “DRÔLES DE BOBINES” – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon

ATELIER FAMILLE “DRÔLES DE BOBINES” – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Val-du-Layon, 6 juillet 2022, Val-du-Layon. ATELIER FAMILLE “DRÔLES DE BOBINES” – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Place des vignerons Musée de la vigne et du vin d’Anjou Val-du-Layon

2022-07-06 – 2022-07-06 Place des vignerons Musée de la vigne et du vin d’Anjou

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon 3.5 EUR “DRÔLES DE BOBINES” – Atelier 3-6 ans – Tous les mercredis des vacances scolaires* à 10h30 Les tout petits ont maintenant leur activité à eux au Musée ! En retrouvant les membres de la famille « Drôles de bobines », à travers des personnages détournés de nos collections, les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents parcourent le Musée. Ils découvrent, avec la médiatrice, les machines et outils du vigneron et récoltent des éléments (objet, insecte, grappe de raisin…) Ces objets serviront en fin de visite, à mettre en scène le cycle de la vigne ! 1h d’atelier pour les familles avec enfants à partir de 3 ans. Réservation conseillée, nombre de places limité. Tarifs : adulte : 6€ / enfant (6-14 ans) : 3.50 € / enfant – de 6 ans : Gratuit / forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) :15 € Les tout petits ont maintenant leur activité à eux au Musée ! En retrouvant les membres de la famille « Drôles de bobines », à travers des personnages détournés de nos collections, les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents parcourent le Musée. contact@musee-vigne-vin-anjou.fr +33 2 41 78 42 75 https://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/programmation/ateliers-famille/ “DRÔLES DE BOBINES” – Atelier 3-6 ans – Tous les mercredis des vacances scolaires* à 10h30 Les tout petits ont maintenant leur activité à eux au Musée ! En retrouvant les membres de la famille « Drôles de bobines », à travers des personnages détournés de nos collections, les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents parcourent le Musée. Ils découvrent, avec la médiatrice, les machines et outils du vigneron et récoltent des éléments (objet, insecte, grappe de raisin…) Ces objets serviront en fin de visite, à mettre en scène le cycle de la vigne ! 1h d’atelier pour les familles avec enfants à partir de 3 ans. Réservation conseillée, nombre de places limité. Tarifs : adulte : 6€ / enfant (6-14 ans) : 3.50 € / enfant – de 6 ans : Gratuit / forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) :15 € Place des vignerons Musée de la vigne et du vin d’Anjou Val-du-Layon

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-du-Layon Autres Lieu Val-du-Layon Adresse Place des vignerons Musée de la vigne et du vin d'Anjou Ville Val-du-Layon lieuville Place des vignerons Musée de la vigne et du vin d'Anjou Val-du-Layon Departement Maine-et-Loire

ATELIER FAMILLE “DRÔLES DE BOBINES” – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Val-du-Layon 2022-07-06 was last modified: by ATELIER FAMILLE “DRÔLES DE BOBINES” – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Val-du-Layon Val-du-Layon 6 juillet 2022 maine-et-loire Val-du-Layon

Val-du-Layon Maine-et-Loire