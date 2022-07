ATELIER FAMILLE – DIEU PAR DIEUX Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ATELIER FAMILLE – DIEU PAR DIEUX Le Mans, 23 août 2022, Le Mans.

2 Avenue de Paderborn Musée de Tessé Le Mans Sarthe Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

2022-08-23 – 2022-08-23

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans

Sarthe EUR 3 3 Venez créer au musée de Tessé une nouvelle divinité reliée à des symboles de l’Égypte ancienne ! À partir de cinq éléments (tête, corps, chapeau, sceptres et couleurs), ils décalqueront les formes à l’aide d’une table lumineuse pour y rajouter ensuite graphismes et couleurs.

Dès 7 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans

