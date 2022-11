Atelier famille « Décorations naturelles » à la Commanderie d’Arville

2022-12-21 14:30:00 – 2022-12-21 16:00:00 Atelier famille « Décorations naturelles » à la Commanderie d’Arville. La vannerie permet depuis des siècles la création d’objets à l’aide d’osier, une essence particulièrement répandue dans le Perche. Gaëlle Flenner, responsable pédagogique à la Maison Botanique, initie petits et grands à cette technique ancestrale et leur propose de créer décorations de Noël, nichoirs ou encore mangeoires à oiseaux ! La vannerie permet depuis des siècles la création d’objets à l’aide d’osier, une essence particulièrement répandue dans le Perche. Gaëlle Flenner, responsable pédagogique à la Maison Botanique, initie petits et grands à cette technique ancestrale ©La Maison Botanique dernière mise à jour : 2022-11-21 par

