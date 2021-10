Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados, Hermanville-sur-Mer Atelier famille : décoration d’Halloween Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Atelier famille : décoration d’Halloween Hermanville-sur-Mer, 23 octobre 2021, Hermanville-sur-Mer. Atelier famille : décoration d’Halloween 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 12:00:00 Médiathèque Jean-François Sarasin 144 Grande rue

Hermanville-sur-Mer Calvados En duo parent/enfant, venez fabriquer vos décorations pour la maison sur le thème d’Halloween.

En duo parent/enfant, venez fabriquer vos décorations pour la maison sur le thème d'Halloween.

À partir de 3ans.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Médiathèque Jean-François Sarasin 144 Grande rue Ville Hermanville-sur-Mer