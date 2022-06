Atelier famille conte & marionnette

2022-07-19 14:30:00 – 2022-07-22 16:00:00 25 25 A partir d’un conte nous fabriquerons un théâtre de papier où l’histoire pourra être jouée par les enfants. Ils repartiront avec leur fabrication à la fin du stage.

En lien avec l’exposition de marionnettes à l’espace J. Prévert.

