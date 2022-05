Atelier Famille : Confectionnez votre coquelicot, 1 juin 2022, .

Atelier Famille : Confectionnez votre coquelicot

2022-06-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-01 15:00:00 15:00:00

Venez découvrir l’histoire et la symbolique du coquelicot devenue la fleur du souvenir pour les Canadiens après la Première Guerre mondiale. Cet atelier sera également propice à l’échange avec nos guides canadiens sur les questions de mémoire et de préservation de la Paix. A l’issu de cet atelier, les enfants repartiront avec leur coquelicot réalisé en matières recyclées. nInformations pratiques : nDurée : 1h/ 1Hh30 nTarif : gratuit nPublic : de 7 à 11 ans nMatériels fournis (sauf tablier à prévoir) nAdresse : Centre Juno Beach, Voie des Français Libres, 14470 Courseulles-sur-mer nDans la limite des places disponibles et sur inscription : au 02 31 37 32 17 ou à contact@junobeach.org nLes enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte pendant l’atelier.

communication@junobeach.org +33 2 31 37 32 17 https://www.junobeach.org/

