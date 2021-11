Atelier famille – Ciné-bruitage avec Mino Malan Le Metronum, 6 février 2022, Toulouse.

**Atelier famille – Ciné-bruitage avec Mino Malan** ————————————————— _[Atelier Famille]_ Atelier ciné-bruitage avec [Mino Malan](https://miomalan.bandcamp.com/releases) au Metronum le dimanche 6 février ! Mino propose aux petits et grands de créer en direct les voix et les bruitages d’extraits de films muets : venez interpréter Laurel et Hardy, Chaplin ou Keaton et inventer les sons de leurs chutes, claques ou autres farces… amusement garanti ! Mino Malan travaille autour du son : musicien, compositeur et créateur sonore, Mino collabore avec le studio de La Ménagerie sur la fabrication de films d’animation professionnels et amateurs, mais aussi sur les spectacles de la compagnie [La Machine](https://www.facebook.com/LaMenagerieStudio). — **Horaire :** 6 février 2022 de 14h à 16h **Parents enfants / à partir de 8 ans** **Billetterie :** 3€ / 5€ Sur inscription dans la limite des places disponibles par mail [[ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr) Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T16:00:00