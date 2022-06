ATELIER FAMILLE – ÇA SAUTE, ÇA DANSE, ÇA BOURDONNE… LES INSECTES DE L’ÉTÉ Le Mans, 2 août 2022, Le Mans.

ATELIER FAMILLE – ÇA SAUTE, ÇA DANSE, ÇA BOURDONNE… LES INSECTES DE L’ÉTÉ

204 Avenue Jean Jaurès Musée Vert Le Mans Sarthe Musée Vert 204 Avenue Jean Jaurès

2022-08-02 – 2022-08-02

Musée Vert 204 Avenue Jean Jaurès

Le Mans

Sarthe

EUR 3 3 Au cœur de l’été, les insectes s’affairent à manger, à butiner, tout en volant et sautant rapidement mais pourquoi toute cette agitation ? Allons-les voir dans le jardin sauvage du musée Vert pour les observer et récolter quelques spécimens agités. Direction le laboratoire pour les découvrir en plus gros sous les microscopes !

Dès 3 ans.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

musees@lemans.fr +33 2 43 47 39 94 http://www.lemans.fr/musees

Au cœur de l’été, les insectes s’affairent à manger, à butiner, tout en volant et sautant rapidement mais pourquoi toute cette agitation ? Allons-les voir dans le jardin sauvage du musée Vert pour les observer et récolter quelques spécimens agités. Direction le laboratoire pour les découvrir en plus gros sous les microscopes !

Dès 3 ans.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Musée Vert 204 Avenue Jean Jaurès Le Mans

dernière mise à jour : 2022-06-23 par