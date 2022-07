Atelier famille « bâtisseurs du Moyen-âge » à la Commanderie d’Arville

2022-08-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-09 Atelier famille « bâtisseurs du Moyen-âge » à la Commanderie d'Arville. Hugues Simoneau, médiateur culturel, propose aux participants de découvrir l'architecture au Moyen-âge à travers la manipulation de maquettes : arcs romans ou brisés, croisées d'ogives, les apprentis-architectes sauront-ils reconstituer les modèles proposés ? Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d'Arville. Enfants et parents explorent l'architecture médiévale au travers de maquettes.

