Atelier famille – « autour du cuir » à la Commanderie d’Arville

2022-07-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-19 Atelier famille – « autour du cuir » à la Commanderie d’Arville. Les participants embrassent l’univers du cuir (outils, métiers, peaux employées), en compagnie d’un artisan de la Sellerie percheronne (atelier labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant).

Ils s'essaient ensuite à la découpe du cuir et au poinçonnage en se confectionnant un bracelet personnalisé.

