Atelier famille « autour de la bougie » à la Commanderie d'Arville. Lampe à huile, chandelle de suif, bougie de cire… comment s'éclairait-on autrefois ? Après une présentation du métier de cirier au Moyen-âge, Hugues Simoneau, médiateur culturel, apprend aux enfants et aux adultes à se confectionner leur propre bougie. Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d'Arville. Les participants plongent dans l'univers du cirier au Moyen-âge.

