2022-08-25 – 2022-08-25 Après avoir découvert l’enceinte romaine dans l’exposition « Au pied du mur » présentée au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt, vous pourrez recomposer l’enceinte avec des briques de couleurs en salle d’atelier !

Dès 7 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

