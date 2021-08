Strasbourg Musée Archéologique Bas-Rhin, Strasbourg Atelier famille au Musée Archéologique : antefixe porte-bonheur (1h) Musée Archéologique Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Atelier famille au Musée Archéologique : antefixe porte-bonheur (1h) Musée Archéologique, 18 septembre 2021, Strasbourg. Atelier famille au Musée Archéologique : antefixe porte-bonheur (1h)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Archéologique

### Après avoir observé les exemplaires présentés dans le musée, lancez-vous dans la fabrication de votre propre antéfixe ! L’antéfixe est une tuile romaine de bord de toit souvent décorée d’un masque grimaçant. Elle peut avoir une valeur de protection, écartant le mauvais œil de la maison.

Gratuit. Entrée libre. Atelier limité à 12 personnes.

Après avoir observé les exemplaires présentés dans le musée, lancez-vous dans la fabrication de votre propre antéfixe ! Musée Archéologique 2 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Musée Archéologique Adresse 2 place du Château, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Musée Archéologique Strasbourg