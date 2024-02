Atelier famille Au jardin Jardin du musée de l’Ancien Évêché Grenoble, samedi 1 juin 2024.

Animé par l’association Brin d’Grelinette

Enfants accompagnés d’un adulte à partir de 2/3 ans.

Enfants seuls, à partir de 6 ans

Venez découvrir les trésors qui se cachent dans le jardin du musée et appréhender les plantes avec tous vos sens ! Apprenez à les reconnaitre et initiez-vous à leurs usages historiques et actuels ainsi qu’aux bonnes pratiques de cueillette à travers des jeux, des histoires, des créations, des dégustations… pour se rapprocher du végétal et ramener chez soi une plante en devenir.

Le jardin du Musée de l'Ancien Évêché, aménagé en 2014, se déploie sur une parcelle de terrain disposée en L autour de l'ancien palais épiscopal devenu musée et le chevet de la cathédrale Notre-Dame. Espace patrimonial et archéologique, il est un lieu de valorisation d'un patrimoine exceptionnel qui témoigne de l'histoire de la ville et de la présence épiscopale en ces lieux, de l'Antiquité à nos jours. C'est aussi un espace de vie, de détente et de circulation au cœur d'un quartier urbain, offrant une liaison de la place Notre-Dame et la rue Très-Cloîtres jusqu'à la rue du Fer-à-Cheval.

