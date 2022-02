Atelier – famille : Atelier Pierre et le Loup Marmoutier, 18 février 2022, Marmoutier.

Atelier – famille : Atelier Pierre et le Loup Marmoutier

2022-02-18 14:00:00 – 2022-02-18 15:30:00

Marmoutier Bas-Rhin

EUR Vendredi 11 et 18 février à 14h

Pierre et le Loup : du conte musical au théâtre de marionnettes

Atelier en famille

Pierre et le Loup, ce célèbre conte, sera projeté en ombres chinoises et accompagné à Organum XXI. Observe bien les décors et les personnages, sois attentif à la musique et au conte puisque tu devras à ton tour créer ton animation.

L’atelier qui suit le conte te permettra de créer ton théâtre et tes marionnettes que tu pourras emmener partout.

Avec Marie Walther Kronstadt

De 5 ans à 12 ans à vivre seul ou avec un (grand) parent

Tarif : 6€ par enfant / 3€ par accompagnateur (pass vaccinal demandé)

Réservation obligatoire (places limitées à 12 enfants

Durée : 1h30 / 14h à 15h30

+33 3 88 71 46 84

Marmoutier

dernière mise à jour : 2022-01-24 par