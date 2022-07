Atelier famille « apprenti herboriste » à la Commanderie d’Arville

Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d'Arville. Enfants et parents découvrent les plantes du jardin médiéval et se concoctent une tisane. Gaëlle Flenner, animatrice à la Maison Botanique, invite les participants à se confectionner une tisane à partir des plantes de leur choix et en fonction de leurs préférences : goût, odorat, toucher, tous leurs sens sont sollicités durant l'atelier.

Date: 23 août 2022, 15:00:00

