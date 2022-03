Atelier famille “A vous de trouver le coupable !” Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Atelier famille "A vous de trouver le coupable !" Maison de la Forêt – OT Isigny-Omaha D572 Montfiquet

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 16:30:00

En forêt de Cerisy, Georges le Rouge-gorge a disparu. Plusieurs indices ont été retrouvés près du lieu de "l'accident". Partez en famille dans la forêt afin de mener et résoudre cette enquête, en cherchant des pistes pour découvrir ce qui est arrivé à Georges !

(3km /2h) – Niveau 1

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00

