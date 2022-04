Atelier famille « A vous de trouver le coupable » Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Montfiquet

Atelier famille « A vous de trouver le coupable » Montfiquet, 21 mai 2022, Montfiquet. Atelier famille « A vous de trouver le coupable » Montfiquet

2022-05-21 – 2022-05-21

Montfiquet Calvados Dans le cadre de la Fête de la Nature, participer en famille à une enquête … En forêt de Cerisy, Georges le Rouge-gorge a mystérieusement disparu… Plusieurs indices ont été retrouvés près du lieu de “l’accident”. Partez en forêt et en famille mener votre enquête, rechercher des pistes afin de résoudre ce mystère … Qu’est-il arrivé à Georges ! Réservation obligatoire. Places limitées. Dans le cadre de la Fête de la Nature, participer en famille à une enquête … En forêt de Cerisy, Georges le Rouge-gorge a mystérieusement disparu… Plusieurs indices ont été retrouvés près du lieu de “l’accident”. Partez en forêt et en famille… Dans le cadre de la Fête de la Nature, participer en famille à une enquête … En forêt de Cerisy, Georges le Rouge-gorge a mystérieusement disparu… Plusieurs indices ont été retrouvés près du lieu de “l’accident”. Partez en forêt et en famille mener votre enquête, rechercher des pistes afin de résoudre ce mystère … Qu’est-il arrivé à Georges ! Réservation obligatoire. Places limitées. Montfiquet

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Montfiquet Autres Lieu Montfiquet Adresse Ville Montfiquet lieuville Montfiquet Departement Calvados

Montfiquet Montfiquet Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfiquet/

Atelier famille « A vous de trouver le coupable » Montfiquet 2022-05-21 was last modified: by Atelier famille « A vous de trouver le coupable » Montfiquet Montfiquet 21 mai 2022 Calvados MONTFIQUET

Montfiquet Calvados