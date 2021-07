Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime [Atelier famille 6-99 ans] Le temps révolutionnaire Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Seine-Maritime

[Atelier famille 6-99 ans] Le temps révolutionnaire Saint-Nicolas-d’Aliermont, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont. [Atelier famille 6-99 ans] Le temps révolutionnaire 2021-07-14 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-14 16:00:00 16:00:00 Musée de l’Horlogerie /48 Rue Édouard Cannevel

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime Saint-Nicolas-d’Aliermont En famille, partez à la découverte du temps révolutionnaire et fabriquez un étrange calendrier. En famille, partez à la découverte du temps révolutionnaire et fabriquez un étrange calendrier. museehorlogerie@wanadoo.fr +33 2 35 04 53 98 http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/ En famille, partez à la découverte du temps révolutionnaire et fabriquez un étrange calendrier. dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de Tourisme Falaises du Talou

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Nicolas-d'Aliermont Adresse Musée de l'Horlogerie /48 Rue Édouard Cannevel Ville Saint-Nicolas-d'Aliermont lieuville 49.87968#1.22