ATELIER FAMILIO-LUDIQUES Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes

ATELIER FAMILIO-LUDIQUES Lattes, 9 février 2022, Lattes. ATELIER FAMILIO-LUDIQUES Lattes

2022-02-09 10:00:00 – 2022-02-09 19:00:00

Lattes Hérault Nous ouvrons les portes de la boutique Maître Renard aux familles. Vous pouvez venir jouer à tous les jeux de démonstration avec vos enfants ou même entre amis ! Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous expliquer les règles de tous ses jeux. Alors venez jouer en famille dans une ambiance cosy et chaleureuse. Nous ouvrons les portes de la boutique Maître Renard aux familles. Vous pouvez venir jouer à tous les jeux de démonstration avec vos enfants ou même entre amis ! +33 9 53 37 95 62 https://maitrerenard.shop/?v=11aedd0e4327 Nous ouvrons les portes de la boutique Maître Renard aux familles. Vous pouvez venir jouer à tous les jeux de démonstration avec vos enfants ou même entre amis ! Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous expliquer les règles de tous ses jeux. Alors venez jouer en famille dans une ambiance cosy et chaleureuse. Lattes

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lattes Autres Lieu Lattes Adresse Ville Lattes lieuville Lattes Departement Hérault

Lattes Lattes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lattes/

ATELIER FAMILIO-LUDIQUES Lattes 2022-02-09 was last modified: by ATELIER FAMILIO-LUDIQUES Lattes Lattes 9 février 2022 Hérault lattès

Lattes Hérault