Atelier familial Sirop de Noël/Plante Belin-Béliet, 19 décembre 2022, Belin-Béliet OT Val de l'Eyre Belin-Béliet.

Atelier familial Sirop de Noël/Plante

10 Chemin de Lauray Ferme des Bleuets Belin-Béliet Gironde Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

2022-12-19 10:00:00 – 2022-12-19 12:00:00

Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet

Gironde

Belin-Béliet

EUR 20 Atelier familial Sirop de Noël/Plante

A partir de Plantes et fruits de la Ferme,

Recette revigorante et vitaminée pour affronter le froid et/ou faire un cadeau

Au programme :

Visite et cueillette, transformation en sirop,

Bouturage des plantes entrant dans sa composition,

Réalisation des étiquettes (ardoise)

Chacun emporte un sirop réalisé, avec sa plante.

Atelier ouvert aux enfants sous la responsabilité d’un adulte

Atelier familial Sirop de Noël/Plante

A partir de Plantes et fruits de la Ferme,

Recette revigorante et vitaminée pour affronter le froid et/ou faire un cadeau

Au programme :

Visite et cueillette, transformation en sirop,

Bouturage des plantes entrant dans sa composition,

Réalisation des étiquettes (ardoise)

Chacun emporte un sirop réalisé, avec sa plante.

Atelier ouvert aux enfants sous la responsabilité d’un adulte

+33 6 28 17 61 44

ferme des bleuets

Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT Val de l’Eyre