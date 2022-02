Atelier familial Pixels Paintings au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres 11 EUR Venez échanger la couleur de vos pixels en famille ! En lien avec l’exposition Portraits DPI présente au château d’Oiron du 9 février au 18 avril 2022, l’artiste Isabelle Dehay propose la réalisation de Pixels Paintings. Elle vous invite à la création de portraits « collectifs » issue d’une synthèse des points de couleurs communs entre les images des différents participants à l’atelier. En utilisant différents logiciels conçus par l’artiste, puis en substituant peinture et tampons aux pixels de l’image numérique, l’atelier vous conduira à la création d’une silhouette tout à fait étonnante.

À partir de 6 ans. Réservation conseillée, atelier limité à 12 participants. Le billet donne accès à l’ensemble du site. IDEHAY 2021

