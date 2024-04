Atelier familial percussions corporelles Médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port, mercredi 17 avril 2024.

Atelier familial percussions corporelles Médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du mois du son, venez transformer votre corps en instrument de rythmique. Une exploration joyeuse et spontanée pour jouer avec son corps et apprendre à le relâcher !

Animé par la compagnie Les Humanophones. Pour les plus de 7 ans.

Gratuit sur inscriptions (places limitées) 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17

Médiathèque Avenue de la gare

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque.garazibaigorri@communautepaysbasque.fr

L’événement Atelier familial percussions corporelles Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque