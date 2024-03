Atelier Familial Musée archéologique de Champagnole Champagnole, samedi 18 mai 2024.

Atelier Familial Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Musée archéologique de Champagnole Le matériel est fourni.

A partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Inscription obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Rendez-vous au Musée Archéologique pour un atelier à destination des familles. Le service de médiation mettra à votre disposition des jeux de sociétés et vous proposera de créer en famille votre propre jeu de Marelle.

Musée archéologique de Champagnole 26 rue Baronne Delort, Champagnole, Jura, Bourgogne-Franche-Comté Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté http://www.champagnole.fr/Musee-archeologique [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 53 01 44 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@champagnole.com »}] Présentation de collections Gallo-romaines et Mérovingiennes.

© Ville de Champagnole – Musée Archéologique