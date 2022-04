ATELIER FAMILIAL “MOULAGE DE FOSSILES”

ATELIER FAMILIAL “MOULAGE DE FOSSILES”, 26 avril 2022, . ATELIER FAMILIAL “MOULAGE DE FOSSILES”

2022-04-26 11:00:00 – 2022-04-26 12:00:00 Découvre le monde des fossiles. Les géologues utilisent parfois la technique du moulage pour prélever des empreintes dans la roche. Réalise toi aussi un moulage et apprends avec une médiatrice les différentes sortes de fossiles.

Tarif animation : 6€ par enfant, gratuit pour les parents accompagnants (ne donne pas l’accès au musée)

Durée : 1h – Atelier familial à partir de 5 ans (les enfants doivent être accompagnés).

Réservation obligatoire : 04 67 88 86 10 ou sur museedelodeve.fr Découvre le monde des fossiles. Les géologues utilisent parfois la technique du moulage pour prélever des empreintes dans la roche. Réalise toi aussi un moulage et apprends avec une médiatrice les différentes sortes de fossiles. Découvre le monde des fossiles. Les géologues utilisent parfois la technique du moulage pour prélever des empreintes dans la roche. Réalise toi aussi un moulage et apprends avec une médiatrice les différentes sortes de fossiles.

Tarif animation : 6€ par enfant, gratuit pour les parents accompagnants (ne donne pas l’accès au musée)

Durée : 1h – Atelier familial à partir de 5 ans (les enfants doivent être accompagnés).

Réservation obligatoire : 04 67 88 86 10 ou sur museedelodeve.fr © Musée de Lodève dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville