2023-03-01 – 2023-03-01

Endossez le rôle d’un acteur de la mer et découvrez les interactions existantes lors de votre navigation. À partir de 8 ans. accueil@caperquyfrehel.fr +33 2 96 41 50 83 http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/ Salle des expositions 18 Rue Notre-Dame Plévenon

dernière mise à jour : 2023-01-04 par Syndicat des Caps

