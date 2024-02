Atelier familial de Pâques Les petits trésors de la marine de Loire Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire, dimanche 31 mars 2024.

Atelier familial de Pâques Les petits trésors de la marine de Loire Atelier familial de Pâques Les petits trésors de la marine de Loire 31 mars et 1 avril Musée de la marine de Loire Voir http://www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T14:00:00+02:00 – 2024-03-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T14:00:00+02:00 – 2024-04-01T16:00:00+02:00

Activité à faire en famille.

Musée de la marine de Loire Écuries du Château, 1 place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 84 46 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-chateauneufsurloire.fr »}, {« type »: « email », « value »: « marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr »}]

FMACEN045V501MWQ

Léa David