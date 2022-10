Atelier familial de découverte de danse contemporaine au château d’Oiron Plaine-et-Vallées, 22 octobre 2022, Plaine-et-Vallées.

2022-10-22 – 2022-10-23

11 EUR Passez un moment insolite et réjouissant pour petits et grands au château d’Oiron ! Alexandre Blondel, chorégraphe, danseur et pédagogue de la Compagnie Carna, vous proposera de découvrir la danse contemporaine sous forme d’atelier pour toute la famille à partir de la rencontre avec les œuvres du château, de la Renaissance au XXème siècle. Alexandre accompagnera les participants dans un atelier ludique à trouver du plaisir dans le mouvement et les invitera peut-être à se «transformer»… Dimanche à 16h, une performance dansée sera proposée. L’identité du château s’inscrit dans le répertoire de la mythologie et des mythes. Des personnages «étranges» sortiront des méandres du château. Une performance dansée viendra surprendre le public au détour des couloirs du château. Un moment insolite et réjouissant!

À partir de 6 ans. Réservation conseillée. Le billet donne accès à l’ensemble du site.

